Синоптики предупреждают о грозах и граде на юго-востоке Татарстана

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Сегодня и завтра, 16 и 17 июня, на юго-востоке Татарстана прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Вечером воскресенья, ночью и днем понедельника на территории Бугульминского и Бавлинского районов республики местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с. Локально также возможен град.

Согласно шкале Бофорта, крепким называется ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с, а очень крепким — от 17,2 до 20,7 м/с.