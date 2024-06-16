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Синоптики предупреждают о грозах и граде на юго-востоке Татарстана
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
Сегодня и завтра, 16 и 17 июня, на юго-востоке Татарстана прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Вечером воскресенья, ночью и днем понедельника на территории Бугульминского и Бавлинского районов республики местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с. Локально также возможен град.
Согласно шкале Бофорта, крепким называется ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с, а очень крепким — от 17,2 до 20,7 м/с.
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