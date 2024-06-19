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Новости Татарстана и Казани
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На фоне спадающей жары Татарстан вновь ждут грозы и град
Завтра, 20 июня, несмотря на понижение температурного фона, в Татарстане сохранится неустойчивая погода. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Как ночью, так и днем на территории республики местами вероятны грозы, локально возможен град.
Кроме того, прогнозируются кратковременные усиления ветра порывами до 15–17 м/с (в темное время суток — в том числе и в Казани). При грозах ветер иногда будет усиливаться до 20 м/с.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели жару в регионе сменит достаточно прохладная погода.
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