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Общество 19 июня 2024 17:55

На фоне спадающей жары Татарстан вновь ждут грозы и град

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На фоне спадающей жары Татарстан вновь ждут грозы и град
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 20 июня, несмотря на понижение температурного фона, в Татарстане сохранится неустойчивая погода. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Как ночью, так и днем на территории республики местами вероятны грозы, локально возможен град.

Кроме того, прогнозируются кратковременные усиления ветра порывами до 15–17 м/с (в темное время суток — в том числе и в Казани). При грозах ветер иногда будет усиливаться до 20 м/с.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу недели жару в регионе сменит достаточно прохладная погода.

#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #дожди с грозами #град
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