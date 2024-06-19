В Татарстане прогнозируют до +31 градуса и кратковременные дожди

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В среду, 19 июня, погода в Татарстане вновь будет переменчивой.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в республике прогнозируют кратковременные дожди, местами сильные, грозы, локально ливни, град.

Ветер в этот день будет юго-западный с переходом днем на северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе шквалистые усиления 15-20 м/с, локально до 24 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью составит +17..+22˚, но днем поднимется до +23..+28˚, а на востоке и вовсе до +31˚.