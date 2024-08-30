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На Фестивальном бульваре Казани прошел пикник «Политкухни»
На Фестивальном бульваре Казани состоялся пикник проекта «Татар-информа» о еде и политике «Политкухня». Пикник был приурочен ко Дню города и Дню Республики Татарстан.
«Мы думали о том, как сделать сложные разговоры о политике более доступными, понятными, живыми. Так родился подкаст „Политкухня"», — рассказал главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов.
«Политкухня» дает возможность увидеть политиков и знаковых личностей в новом амплуа, взглянуть на их сложную работу изнутри. В этом ключевая причина успеха проекта, каждый эпизод которого набирает десятки тысяч просмотров. Подкаст транслируется на всех страницах «Татар-информа» в социальных сетях, а также на партнерском телеканале ТНВ.
«Подкаст, который обычно смотрят по телевизору», прошел на открытом воздухе. На сцене «Политкухни» Ринат Билалов провел интервью с ведущей подкаста Алиной Гималтдиновой. Главным вопросом стала специфика нового сезона.
«Если идти в новый сезон, то можно добавлять еще больше новых околополитических гостей — необязательно глубоко погруженных. Самое главное, чтобы это было полезно для аудитории», — заметила Гималтдинова.
Участниками «Политкухни» на открытом воздухе стали четверо специальных гостей.
Генеральный директор телеканала «Татарстан — Новый век» и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов рассказал, как сохранить татарский язык. «Хочешь кушать — научишься», — пошутил медиаменеджер. Но когда уходит язык, с ним уходит и культура народа.
«Развитие языка предполагает и развитие экономики, технологий и демократического, свободного, конкурентного общества — это мое убеждение», — подчеркнул Аминов.
Гендиректор ТНВ также рассказал, как выглядит политическая борьба на выборах в Государственный Совет Татарстана, когда, на его взгляд, телевидение станет ностальгическим воспоминанием. Он уверен, что телевидение изменит форму, но будет продолжать конкурировать с другими медиаплощадками. Воспоминанием останется только «ящик, который висит на стене».
В вопросе выборов Аминова удивляет «пассивность некоторых политических партий». «Это печально. Я вижу Госсовет политическим ристалищем, ареной столкновения мнений и позиций. В этом столкновении выкристаллизовывается правильное решение. Когда мнение только одно, велика вероятность ошибки», — сказал Аминов.
Депутат Казанской городской Думы, генеральный директор регионального оператора УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов рассказал о двух разнонаправленных динамиках поведения жителей столицы Татарстана.
«У нас две динамики. Город растет, люди живут всё лучше, маркетинг работает очень хорошо, и порой мы покупаем больше продуктов, чем можем съесть. Все излишки оказываются на мусорных полигонах. Другая сторона медали — люди стали больше сортировать мусор», — отметил Чекашов.
Директор АНОО «Международная школа Казани» Нияз Гафиятуллин рассказал о важном источнике ресурса для успехов ребенка в учебе и жизни. В первую очередь это материнская и отеческая любовь. По его мнению, в попытках достигнуть высот родители об этом забывают, внутренние ресурсы ребенка истощаются.
Гафиятуллин также дал совет родителям уже в качестве директора. «Как директор я хотел бы посоветовать принимать детей такими, какие они есть. Посоветовал бы учитывать их интересы. Чем старше дети становятся, тем больше давать им выбора. Я бы посоветовал с ними разговаривать, прислушиваться», — подчеркнул он.
Дети всегда захотят «поюрить» (посуетиться — прим. Т-и). Но однажды Гафиятуллин провел со своим ребенком эксперимент — «День Да». Ребенок мог просить что угодно, его возможности не были ограничены, однако он растерялся.
«Он не знал, что делать. Для него были открыты все двери, но он привык, что за него решают, говорят, что делать, куда идти», — с удивлением констатировал Гафиятуллин.
Еще одним гостем пикника «Политкухни» стал Герой России Расим Баксиков. В разговоре с ним ведущая Гималтдинова задала вопрос о том, как заниматься экологичным воспитанием ребенка.
«Давайте детям почаще смотреть фильмы про войну. Почаще детям давайте ощущать себя гражданами страны», — посоветовал Баксиков.
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