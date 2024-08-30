На Фестивальном бульваре Казани прошел пикник «Политкухни»

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

На Фестивальном бульваре Казани состоялся пикник проекта «Татар-информа» о еде и политике «Политкухня». Пикник был приурочен ко Дню города и Дню Республики Татарстан.

«Мы думали о том, как сделать сложные разговоры о политике более доступными, понятными, живыми. Так родился подкаст „Политкухня"», — рассказал главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Политкухня» дает возможность увидеть политиков и знаковых личностей в новом амплуа, взглянуть на их сложную работу изнутри. В этом ключевая причина успеха проекта, каждый эпизод которого набирает десятки тысяч просмотров. Подкаст транслируется на всех страницах «Татар-информа» в социальных сетях, а также на партнерском телеканале ТНВ.

«Подкаст, который обычно смотрят по телевизору», прошел на открытом воздухе. На сцене «Политкухни» Ринат Билалов провел интервью с ведущей подкаста Алиной Гималтдиновой. Главным вопросом стала специфика нового сезона.

«Если идти в новый сезон, то можно добавлять еще больше новых околополитических гостей — необязательно глубоко погруженных. Самое главное, чтобы это было полезно для аудитории», — заметила Гималтдинова.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Участниками «Политкухни» на открытом воздухе стали четверо специальных гостей.

Генеральный директор телеканала «Татарстан — Новый век» и председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов рассказал, как сохранить татарский язык. «Хочешь кушать — научишься», — пошутил медиаменеджер. Но когда уходит язык, с ним уходит и культура народа.

«Развитие языка предполагает и развитие экономики, технологий и демократического, свободного, конкурентного общества — это мое убеждение», — подчеркнул Аминов.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Гендиректор ТНВ также рассказал, как выглядит политическая борьба на выборах в Государственный Совет Татарстана, когда, на его взгляд, телевидение станет ностальгическим воспоминанием. Он уверен, что телевидение изменит форму, но будет продолжать конкурировать с другими медиаплощадками. Воспоминанием останется только «ящик, который висит на стене».

В вопросе выборов Аминова удивляет «пассивность некоторых политических партий». «Это печально. Я вижу Госсовет политическим ристалищем, ареной столкновения мнений и позиций. В этом столкновении выкристаллизовывается правильное решение. Когда мнение только одно, велика вероятность ошибки», — сказал Аминов.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Депутат Казанской городской Думы, генеральный директор регионального оператора УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов рассказал о двух разнонаправленных динамиках поведения жителей столицы Татарстана.

«У нас две динамики. Город растет, люди живут всё лучше, маркетинг работает очень хорошо, и порой мы покупаем больше продуктов, чем можем съесть. Все излишки оказываются на мусорных полигонах. Другая сторона медали — люди стали больше сортировать мусор», — отметил Чекашов.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Директор АНОО «Международная школа Казани» Нияз Гафиятуллин рассказал о важном источнике ресурса для успехов ребенка в учебе и жизни. В первую очередь это материнская и отеческая любовь. По его мнению, в попытках достигнуть высот родители об этом забывают, внутренние ресурсы ребенка истощаются.

Гафиятуллин также дал совет родителям уже в качестве директора. «Как директор я хотел бы посоветовать принимать детей такими, какие они есть. Посоветовал бы учитывать их интересы. Чем старше дети становятся, тем больше давать им выбора. Я бы посоветовал с ними разговаривать, прислушиваться», — подчеркнул он.

Дети всегда захотят «поюрить» (посуетиться — прим. Т-и). Но однажды Гафиятуллин провел со своим ребенком эксперимент — «День Да». Ребенок мог просить что угодно, его возможности не были ограничены, однако он растерялся.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Он не знал, что делать. Для него были открыты все двери, но он привык, что за него решают, говорят, что делать, куда идти», — с удивлением констатировал Гафиятуллин.

Еще одним гостем пикника «Политкухни» стал Герой России Расим Баксиков. В разговоре с ним ведущая Гималтдинова задала вопрос о том, как заниматься экологичным воспитанием ребенка.

«Давайте детям почаще смотреть фильмы про войну. Почаще детям давайте ощущать себя гражданами страны», — посоветовал Баксиков.