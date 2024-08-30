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Ильшат Аминов на презентации «Политкухни» рассказал, как легко выучить родной язык
Депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов на презентации «Политкухни» дал совет, который поможет легко выучить родной язык.
«Вы знаете, когда лучше всего язык учится? Вот меня отправили в деревню, где никто не знает другого языка (кроме родного, татарского). Хочешь кушать? Научишься быстро. Вот рецепт изучения. Хочешь кушать или обратиться к кому-нибудь? Тебе надо знать язык. И это очень важно», — считает депутат.
Он также отметил, что язык должен оставаться средством коммуникации и употребляться во всех государственных учреждениях, в выступлениях на Госсовете РТ.
«То есть 50/50 должны звучать речи на русском и на татарском языках. У нас многие министры, когда докладывают о чем-либо, обязательно включают в свою лексику татарские фразы. Это очень важно», — сказал Аминов.
Спикер подчеркнул, что, теряя свой родной язык, народ теряет и культуру. А это плохо, поскольку многообразие культур сравнимо с многообразием нашей жизни.
Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней политической кухни республики.
Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и на телеканале ТНВ. Новые выпуски выходят по вторникам и пятницам.
Видео: t.me/shahrikazan
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