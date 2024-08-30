Герой России Расим Баксиков о воспитании детей: Родители – это первый пример

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Сначала ребенок формирует мнение на основе мнения родителей. Именно они являются первым примером для детей. Об этом заявил капитан танковых войск, Герой России Расим Баксиков на пикнике проекта «Политкухня».

«В первую очередь ребенок формирует мнение на основе мнения родителей. Родители – это первый пример», – сказал Басиков ведущей подкаста Алине Гималтдиновой.

Напомним, на встрече с Баксиковым обсудили вопросы экологичного воспитания патриотизма и отношений ребенка и родителя. При этом герой России добавил, что после примера от родителей ребенок начинает ориентироваться на учителей и сильных личностей.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

«Давайте детям почаще смотреть фильмы про войну. Почаще детям давайте ощущать себя гражданами страны», — посоветовал Баксиков.

По мнению спикера, в вопросах воспитания очень просто упустить ситуацию. На своем примере Баксиков рассказал, что часто большая воспитательная нагрузка ложится на плечи «родителя номер два».

«У многих родителей не хватает времени на воспитание. Я такой же родитель — меня дети практически не видят. Но есть же родитель номер два. На мамины плечи ложится большая нагрузка в плане воспитания», — поделился Баксиков.

Гималтдинова также спросила, почему нужно пройти срочную службу и подписать контракт? Для капитана танковых войск это вопрос готовности. Он уверен, что у каждого должен быть своя ВУС (военно-учетная специальность – прим. Т-и). Первой причиной для подписания контракта Баксиков назвал достойную зарплату.

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Командир именитого танка «Алеша» отметил и качество подкаста «Политкухня», а также рассказал о главном параметре качества любого шоу.

«Если может зацепить, тогда это качественно. Если нет лишних вопросов, лишнего пафоса – тогда это тоже качественно», – рассказал Баксиков корреспонденту «Татар-информа».

В завершение он поделился, что через три месяца может получить повышение в звании в связи с поступлением в адъюнкутуру.