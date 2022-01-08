На фестивале саней в Елабуге победила школа №10, директором которой стал Гиниятуллин

На фестивале креативных саней «Зима-2022» в Елабуге победила школа №10, директором которой стал бывший начальник Управления образования Нижнекамского района Рамиль Гиниятуллин. О заслуженной победе он рассказал на своей странице в Instagram.

«Наша школа вновь доказала, что она самая лучшая. Поздравляю коллег с блестящим выступлением, а главное — с блестящей победой. Из 42 команд мы стали лучшими. Это большая работа команды — самой лучшей команды. Мы придумывали, сочиняли, творили, потому что мы самые креативные и крутые», — написал он.

После победы коллектив школы отправился чистить корт от снега, чтобы жители микрорайона могли кататься на коньках.

«В какой еще школе можно увидеть, чтобы весь состав администрации во главе с директором чистил корт. В нашей сплоченной команде — наша сила», — отметил директор школы.

Рамиль Гиниятуллин трудится в этой должности с 13 декабря 2021 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пожарные из Нижнекамска взяли третье место на фестивале саней.