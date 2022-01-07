Экс-начальник Управления образования Нижнекамского района возглавил школу №10 в Елабуге

Бывший замруководителя исполкома Нижнекамского района — начальник Управления образования Рамиль Гиниятуллин стал директором школы №10 в Елабуге. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Елабужского района.

По словам руководителя пресс-службы Екатерины Сайбель, эту должность он занимает чуть менее месяца, с 13 декабря.

Рамиль Гиниятуллин покинул пост главы Управления образования Нижнекамского района 24 ноября 2021 года. Здеась он трудился с января ушедшего года.

Опыт преподавания у Гиниятуллина также имеется: свою карьеру он начал в 2015 году с должности учителя экономики в специализированном олимпиадно-научном центре «СОлНЦЕ», где проработал в течение трех лет. До работы в Нижнекамске занимал пост руководителя отдела научного использования архивных документов и международных связей Государственного комитета РТ по архивному делу.

Начальником Управления образования Нижнекамского района в декабре 2021 года был назначен Айдар Гарифуллин — педагог по образованию, ранее был директором гимназии №2 имени Мулланура Вахитова в Набережных Челнах, о чем сообщало ИА «Татар-информ».