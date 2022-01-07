Пожарные из Нижнекамска взяли третье место на фестивале саней

В конце декабря сотрудники нижнекамской ПСЧ №62 узнали о фестивале саней и решили в нем принять участие. В свободное от работы время пожарные смастерили из лыж, ламината и бруса сани, раскрасив их в цвета пожарной машины.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, команде дали название «Смелые брандспойты», а темой для выступления выбрали пропаганду мер пожарной безопасности, а также обучение применению первичных средств пожаротушения.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожарные устроили настоящее файр-шоу – ведро с бензином стало очагом пожара, с которым они успешно справились с помощью порошкового огнетушителя.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожарные из Нижнекамска заняли третье место. Денежный приз они потратили на сладкие подарки.