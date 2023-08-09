На фестивале «Итиль» пройдет встреча с режиссером «Микулая» Ильшатом Рахимбаем

12 августа на фестивале новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль» в парке имени Горького состоится встреча с режиссером психологического этнотриллера «Микулай» Ильшатом Рахимбаем. Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В 17.00 в зоне лектория начнется спецпоказ фильма „Микулай“, затем состоится обсуждение фильма вместе с режиссером. Фильм недавно вышел в широкий прокат», — сообщила художественный руководитель Дирекции парков и скверов Казани Лилия Валеева.

Напомним, сюжет фильма основан на пьесе татарского драматурга Мансура Гилязова. События разворачиваются вокруг жизни старика Микулая в деревне православных татар — кряшен (главного героя играет Виктор Сухоруков). Все меняется, когда к нему приходит мужчина по имени Степан, утверждающий, что он — сын Микулая.

Фильм снимался в кряшенской деревне Пестречинского района. 23 июня Ильшат Рахимбай представил казанцам свою премьеру.