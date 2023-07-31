Спецпоказ кино, национальные блюда и лектории: в Казани пройдет фестиваль «Итиль»

Фото: © «Татар-информ»

В Казани 12 августа в третий раз состоится фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». Мероприятие пройдет на зеленом поле парка имени Горького, сообщила на деловом понедельнике замруководителя горисполкома Гузель Сагитова.

«III фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья „Итиль“ — это новый формат взаимодействия культур Поволжья через разные направления искусства и ежегодная площадка для культурного диалога и обмена опытом между соответствующими регионами», — отметила спикер.

По словам Сагитовой, на зеленом поле парка будет представлена обширная музыкальная программа с участием местных артистов, а также артистов из городов Поволжья.

Фото: скриншот презентации

«Кроме того, впервые на площадке будет работать открытый лекторий, также состоится специальный показ этно-триллера „Микулай“ от татарстанского режиссёра Ильшата Рахимбая», — сообщила Гузель Сагитова.

На выставке, выполненной в технике многослойных тканевых панно, гости фестиваля смогут познакомиться с орнаментами народов Поволжья. Также будет возможность приобрести изделия ручной работы, принять участие в детских мастер-классах и попробовать национальные блюда.

«Август насыщен событиями. Наша задача — максимально доносить до жителей места дислокации культурных событий для того, чтобы каждый мог выбрать для себя мероприятие по душе и, самое главное, бесплатно и с хорошим настроением принять в нем участие», — прокомментировал руководитель городского исполкома Рустем Гафаров.