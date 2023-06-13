Казанцам представят снятый в Татарстане этнотриллер «Микулай» с Виктором Сухоруковым

23 июня режиссер Ильшат Рахимбай представит казанцам свой фильм «Микулай» – этнотриллер, снятый в кряшенской деревне Пестречинского района. Эта картина доказала, что из Татарстана можно не уезжать в большие города для съемок фильмов, заявил режиссер генеральный продюсер фильма Ильшат Рахимбай на пресс-конференции в «Татар-информе».

Сюжет фильма основан на пьесе татарского драматурга Мансура Гилязова. События разворачиваются вокруг жизни старика Микулая в деревне православных татар — кряшен (главного героя играет Виктор Сухоруков). Все меняется, когда к нему приходит мужчина по имени Степан, утверждающий, что он — сын Микулая. Фильм снят в жанре психологического триллера с элементами хоррора.

«Мировая премьера фильма состоялась на Московском кинофестивале 1 сентября 2022 года. Фильм тогда ничего не занял, но, судя по эмоциям и комментариям людей, он надолго останется в их сердцах, что для нас важнее», – рассказывает режиссер.

Когда была готова лишь черновая сборка, фильм успели взять на пять международных кинофестивалей уровня Венеции и Вьетнама. Однако позже из-за санкций Запада «Микулай» сняли с конкурса.

Кинокартина приняла участие в более чем десяти фестивалей, премий, среди которых был «Сталкер». Кроме того, команде удалось одержать две большие победы в Турции, где они взяли приз «За лучший дебют». Также «Микулай» успел взять приз Гильдии кинокритиков и кинорежиссеров в номинациях «лучший художник» и «лучший актер».

Рассказывая о съемках в селе Пестричинского района, автор картины отмечает, что про местных жителей села можно снять отдельный фильм.

«Мы снимали в деревне, где живет около 10-ти бабушек. Когда у нас начинались съемки, люди со всех улиц собирались со своими зонтами, стульями, садились и смотрели на процесс съемки целый день. Мы понимаем, что для них это было настоящим праздником, потому что такой «движухи» у них в деревне не было давно», – вспоминает Рахимбай.

Жители, по его словам, всячески помогали съемочной группе. В итоге их пригласили на премберу фильма – картина им понравилась.

В массовых сценах снимались все местные жители и жители соседних деревень, приезжали целые ансамбли бабушек и молодых. Возраст участников варьировался от трех до 90 лет, рассказал режиссер.

По поводу продолжения творческого пути в республике, Ильшат Рахимбай отметил, что доволен возможностью творить в том месте, в котором он родился. И фильм «Микулай» послужил доказательством того, что из Татарстана можно не уезжать в большие города.

«Один из моих учителей называл большие города черными дырами, которые тебя засасывают и используют, а Казань сохраняет баланс, – считает режиссер. – Здесь ты можешь вести созидательную работу, при этом быть верным себе и своим принципам, служить народу и быть для них полезным, поэтому я не вижу смысла отсюда уезжать».

Материал подготовила Алина Блинова