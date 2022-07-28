На фестиваль «Волга-Волга» пришло более 50 заявок от рок-групп Татарстана и Поволжья

В понедельник, 1 августа, будут объявлены участники VIII Открытого музыкального фестиваля «Волга-Волга». Организаторы мероприятия получили свыше 50 заявок от рок-групп Татарстана и Поволжья и теперь отсматривают их.

«На сегодняшний день мы получили больше 50 заявок — не только из Татарстана, но и других городов России. Для нас в приоритете местные группы, поскольку фестиваль „Волга-Волга“ — это прежде всего платформа для продвижения молодых музыкантов республики», — рассказал художественный руководитель фестиваля и ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев.

Музыкант подчеркнул, что предпочтение будет отдаваться группам, исполняющим авторскую музыку. «Мы стараемся не ограничивать себя рамками формата рок-фестиваля. „Волга-Волга“ — это музыкальный фестиваль, объединяющий коллективы разных направлений. Единственное условие — это живая музыка, живое исполнение авторских песен. Кавер-версии тоже имеют право на существование, но в классной, оригинальной аранжировке. Мы даем возможность молодым группам выступить на фестивальной сцене перед большой аудиторией», — пояснил Салакаев.

Музыкальное событие состоится 14 августа. При этом впервые местом проведения фестиваля окажется Нижнекамск. Хедлайнерами станут «Братья Грим», «Анимация» и сама «Волга-Волга», которая в этом году отмечает свое 25-летие.

Выступления пройдут на площади Лемаева. Они будут транслироваться в прямом эфире на площадке Tatarstan.Official. По словам организаторов, число просмотров в Сети в предыдущие годы достигало 500 тыс.

«Слоган фестиваля — „На одной волне“. На одной волне участники фестиваля, на одной волне все устроители фестиваля. Этим летом он проходит в сотрудничестве с альметьевским фестивалем „Каракуз“ — нам помогает благотворительный фонд „Татнефть“. С нами на одной волне и Нижнекамск — мощный, известный город в Татарстане. Надеемся, и публика тоже будет с нами на одной волне», — заключил худрук фестиваля «Волга-Волга».

Вход на площадки фестиваля будет свободным.