фото: ВИА «Волга-Волга»

Открытый музыкальный фестиваль «Волга-Волга» впервые пройдет в Нижнекамске. В фестивале примут участие молодые рок-группы Татарстана и Поволжья. Хедлайнерами выступят «Братья Грим», «Анимация» и группа «Волга-Волга», которая в этом году отмечает 25-летие.

«Фестиваль создавался как платформа для молодых музыкантов. Впервые мы провели его в 2015 году. Сейчас это многочасовой музыкальный марафон со свободным входом для зрителей. За время существования в нем приняли участие более 200 музыкантов со всей страны и ближнего Зарубежья», — отметил художественный руководитель фестиваля и ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев.

Восьмой фестиваль «Волга-Волга» пройдет под эгидой благотворительного фонда «Татнефть» при поддержке администрации Нижнекамска и Нижнекамского района и будет включен в программу «Лето. KARAKUZ».

«Это творческий, масштабный проект, который пройдет на разных площадках Татарстана с 15 июля по 28 августа со свободным входом для зрителей. „Каракуз“ — это открытые уличные концерты, ярмарки, мастер-классы, перфомансы, анимационный фестиваль, фестиваль современной музыки, КВН и еще много разных форматов», — рассказал Ренат Мамин, директор благотворительного фонда «Татнефть».

Восьмой фестиваль «Волга-Волга» пройдет в Нижнекамске 14 августа на площади Лемаева. Дневную программу откроют воспитанники казанской детской школы рока. Затем эстафету примут молодые коллективы из Нижнекамска, Заинска, Альметьевска, Набережных Челнов, Бугульмы, Елабуги и др. Завершится марафон концертом хедлайнеров фестиваля. Выступления будут транслироваться онлайн.

Вход на площадки фестиваля свободный.

В 2022 году ВИА «Волга-Волга» отмечает 25-летие. Сегодня группа дает более 150 концертов в год, участвует в фестивалях, в масштабных проектах республики и страны, дает благотворительные концерты, записывает саундтреки. Песни «Волги-Волги» находятся в ротации на федеральных радиостанциях, звучат в кинофильме Алексея Балабанова «Война», фильме «Кавказская пленница-2», сериале «Дальнобойщики» и др. Одним из флагманских проектов группы является одноименный музыкальный ежегодный фестиваль.

Об открытом музыкальном фестивале «Волга-Волга»

Первый музыкальный фестиваль «Волга-Волга» прошел в Казани в 2015 году. Он создавался как платформа для молодых музыкантов Поволжья и стал многочасовым музыкальным марафоном со свободным входом для зрителей. За время существования в нем приняли участие более 200 музыкантов — начинающие коллективы и рок-звезды. Среди них «Братья Грим», «Нервы», «Мамульки Бэнд» из Ярославля, «Леприконсы» из Белоруссии, а также исполнители из Омска, Кирова, Нижнего Новгорода и других городов России.

Фестиваль «Каракуз»

Впервые состоялся в июле прошлого года. В этом году с 15 июля по 28 августа фестиваль будет проходить каждые пятницу, субботу и воскресенье в нескольких городах Татарстана. Хедлайнеры мероприятий: L`One, Моральный Кодекс, Сергей Трофимов, Олег Митяев, Рустам Рептилоид из ЧБД, команда КВН «Союз», стенд ап комик Стас Старовойтов, народный артист РФ Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, музыкант Вадим Эйленкриг, участница второго сезона шоу «Голос» — певица ASET, джазовая певица Мариам Мерабова & «MIRAIF», Антоха MС, группа «Волга-Волга». Организатор фестиваля — Благотворительный фонд «Татнефть».

14 августа 2022 г.

Нижнекамск, Площадь перед Домом народного творчества (площадь Лемаева, 14) 15:00 − 22:00.