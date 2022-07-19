Антон Салакаев: «Волга-Волга» – это фестиваль разных стилей, одно условие – живая музыка

Открытый музыкальный фестиваль «Волга-Волга» пройдет в Нижнекамске 14 августа. О новой волне фестивального рок-движения в России и влиянии пандемии на рок-музыку в Татарстане рассказал художественный руководитель фестиваля – фронтмен одноименного вокально-инструментального ансамбля Антон Салакаев.

Фото: пресс-служба ВИА «Волга-Волга»

– Антон, насколько рок-фестивали популярны сегодня в России?

Во время ковидных ограничений все фестивали простаивали. Мы помним истории, когда выступления отменялись буквально за несколько дней до проведения. Эти несколько лет тишины и простоя, как мне кажется, дали новый толчок этому движению.

В этом году, когда разрешили проведение фестивалей, их не проводит только ленивый. В этом ключе как раз очень жалко, что нынче нет «Нашествия», но таково решение устроителей.

В остальном фестивали, которые лет 10-15 лет существуют, крепко стоят на ногах, мелкие, крупные, средние – все проводятся. И это здорово! Рок-фестивали в России, мне кажется, ждет новая волна. Сейчас достаточно популярная история панк-музыки, рок-музыки. После большой волны, я бы сказал – цунами рэпа нарастает новая волна рок-музыки.

Фото: пресс-служба ВИА «Волга-Волга»

Буквально на днях «Волга-Волга» стала участницей юбилейного фестиваля «Улетай». С какими впечатлениями вы вернулись?

Ну, во-первых, есть хорошее ощущение, что все словно сорвались с цепи. Люди реально соскучились по какому-то единению, по общению друг с другом, по музыке. Это было очень заметно!

Все фестивальные сцены, даже самая маленькая сцена «Драйв», были заполнены. Везде были люди, везде были слушатели. Ни одна группа, даже начинающая, не осталась без внимания. Любая локация, которую придумали организаторы фестиваля, имела своего поклонника, свою аудиторию.

Думаю, что фестиваль «Улетай» и вообще все фестивали будут очень массовыми мероприятиями. Даже один год паузы дает достаточно толчок. Великий Вудсток имеет свое продолжение, и это классно.

Фото: пресс-служба ВИА «Волга-Волга»

С какой программой вы выступали на «Улетай»?

На этот фестиваль мы заходили с программой «СКАраоке» – это была такая некая живая дискотека от ансамбля «Волга-Волга». Конечно же, мы не играли все полтора часа только каверы, мы сыграли и свои авторские песни.

Всем известно, что «Волга-Волга» делает часто стебную переделку, и само появление песен «Музыка нас связала» или «Знаешь ли ты» на рок-фестивале изначально как будто бы странно. В итоге мы выступали фактически в первый основной и самый мощный день – после того, как основные хедлайнеры этого дня – группа «Сплин» – отыграли свою программу. Все ждали этой ночной дискотеки, и она случилась.

По замыслу организаторов фестиваля, планировалось, что все песни, которые мы будем петь на фестивале, люди будут петь с нами хором. Что, собственно, и случилось. Практически ни одну песню мы не исполняли в гордом одиночестве. Огромная толпа в несколько тысяч человек от начала до конца пела с нами песни.

Фото: пресс-служба ВИА «Волга-Волга»

Что-то интересного переняли для себя?

Свой фестиваль мы проводили в разных форматах: был зимний, был в онлайн-формате, когда все сидели на карантине. Основное количество фестивалей проводилось летом. Но век живи – век учись. У таких фестивалей, как «Улетай», действительно есть чему поучиться. Это грандиозное событие, когда несколько десятков тысяч человек находятся в одном месте. И надо не только поставить сцену и пригласить группы, но и организовать огромное количество локаций, где людям будет интересно что-то делать: и фуд-зону, и детские локации. В таком формате мы «Волгу-Волгу» еще не проводили – мы только идем к этому.

Фото: пресс-служба ВИА «Волга-Волга»

В этом году «Волга-Волга» пройдет уже в восьмой раз. Как вообще появилась идея ее проведения?

Свою фестивальную историю «Волга-Волга» начала с поездки на фестиваль «Автоград» в Тольятти – это очень мощное движение! Туда приезжали крутые деятели рок-культуры, собирались известные журналисты, хедлайнеры были приличные. На этом фестивале открывались такие звезды, как «Ночные Снайперы», они играли один из первых своих гастрольных концертов, играл первый состав Земфиры, там были ребята из «Мумий Тролля». Тогда и у меня зародилась мечта фестиваля «Волга-Волга».

Фото: пресс-служба ВИА «Волга-Волга»

Как вы охарактеризуете состояние, в котором находится рок-движение в Татарстане?

У нас всегда были рок-группы, были фестивали, клубы, но объективно говоря, в республике рок-движение всегда было разрозненным. Не таким сплоченным, как в Москве, Питере или Екатеринбурге.

Я не говорю, что фестиваль «Волга-Волга» взял на себя объединение музыкантов, стилей. Но рок-музыка в Татарстане не умерла, она существует, учитывая огромное количество заявок, которое поступает на наш фестиваль.

Мы вообще стараемся не вешать на себя клише рок-фестиваля. «Волга-Волга» – это музыкальный фестиваль, объединяющий коллективы разных направлений. Единственное условие – это живая музыка, живое исполнение. Даже поп-направление может присутствовать на нашем фестивале, главное, чтобы это была от души исполненная, живая музыка.

Не могу сказать, что я переживаю за рок-движение. Я переживаю за классных музыкантов, которые не всегда имеют возможность выступить на большой сцене и показать себя аудитории. В том числе поэтому мы принципиально делаем все фестивали с онлайн-трансляцией. Когда твое выступление открывает фестиваль, ты не имеешь столько аудитории, сколько приходит к хедлайнерам, зато все юные коллективы имеют возможность выступить, и их увидят не только люди у сцены, но и огромная аудитория в интернете. Количество просмотров в онлайн у нас достигает 500 тысяч.

Фото: пресс-служба ВИА «Волга-Волга»

Когда состоится фестиваль в Нижнекамске?

Он пройдет 14 августа на площади перед Домом народного творчества. Фестиваль включен в программу «Лето. KARAKUZ» под эгидой благотворительного фонда «Татнефти». Сейчас формируется программа – мы отсматриваем поступившие заявки от молодых рок-групп из Татарстана. Хедлайнерами нашего фестиваля в этом году станут группы «Братья Грим», «Анимация», ну и «Волга-Волга», конечно же. В этом году нам исполняется 25 лет.