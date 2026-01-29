news_header_top
Происшествия 29 января 2026 16:56

В Татарстане из-за непогоды ограничили движение автобусов и грузовиков

Фото: «Татар-информ»

В Татарстане из‑за сильного снегопада, метели и ухудшения видимости снова вводят ограничения для движения автобусов и грузовых автомобилей на ряде федеральных трасс. Об этом сообщили в ФКУ «Волго‑Вятскуправтодор».

С 17.00 по московскому времени 29 января вводятся ограничения на следующих участках:

  • автодорога М7 «Волга» (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань) с км 735+683 по км 856+916;
  • М7 «Волга», подъезд к городу Киров, с км 15+760 по км 60+000;
  • автодорога А295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга» с км 95+566 по км 126+279;
  • автодорога Р239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан с км 10+910 по км 74+350;
  • автодорога Р241 Казань — Буинск — Ульяновск с км 0+000 по км 136+969.

С 22.00 29 января движение автобусов и грузовиков дополнительно ограничат:

  • на автодороге М7 «Волга» с км 988+122 по км 1068+200;
  • на автодороге Р243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь, подъезд к Ижевску и к трассе М12 «Восток», с км 397+364 по км 426+343(бывший подъезд М7 к Ижевску и Перми).

Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.

