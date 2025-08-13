На федеральных трассах в РТ впервые построят надземный переезд для сельхозтехники

На участке реконструкции с 20 по 43 км автодороги Казань – Оренбург построят надземный переезд для сельскохозяйственной техники. Это будет первый такой путепровод на федеральных дорогах в Татарстане. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора «Транспроекта» Нияз Талипов.

«Основная дорога идет в большой выемке. И мы подрезаем грунт относительно поверхности дороги. Получается, что поверхность дороги относительно рельефа уходит ниже. Из-за этого решили перепустить сельхозтехнику сверху дороги, а не снизу. Это обусловлено рельефом местности», – рассказал он.

По словам Талипова, рядом расположены поля, на которых выращивают селекционные растения, поэтому необходимо обеспечить проезд сельхозтехники.