Рабочее движение по обходу села Сокуры планируют открыть в сентябре

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

В Татарстане в сентябре планируется перепустить движение транспорта с основного направления автодороги Казань – Оренбург по правой стороне строящегося обхода села Сокуры. Оно будет организовано по временной схеме. Это необходимо, чтобы завершить работы по реконструкции федеральной трассы.

«Это будет перепуск рабочего движения. Это нужно для проведения дальнейших видов работ», – сообщил журналистам ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела капитального строительства «Волго-Вятскуправтодора» Марсель Иманаев.

Реконструкция участка с 20 по 43 км трассы Казань - Оренбург позволит повысить категорию автодороги с III до IБ, отметил он.

«На данном участке изначально было двухполосное движение по одной полосе в каждом направлении. Будет четырехполосное. Это позволит повысить категорию дороги и увеличить комфорт, безопасность», – пояснил Иманаев.

Он добавил, что строительство шестикилометрового обхода села Сокуры поможет вывести транзитный транспорт из этого населенного пункта. Работы по строительству и реконструкции начались в прошлом году. Сейчас завершаются земляные работы – они выполнены на 85% от их общего объема, уточнил ведущий эксперт дорожного хозяйства.

«Для увеличения несущей способности грунта земляное полотно усиливают армирующей прослойкой из геотекстиля. Дорожная одежда устроена более чем наполовину. В частности, на 65% завершено устройство основания дорожной одежды. Проектом предусмотрено устройство двух слоев покрытия из асфальтобетона», – рассказал он.

По словам Иманаева, сейчас ведется строительство двух мостов, шести путепроводов, четырех разноуровневых транспортных развязок и двух разворотных съездов, а также одного переезда для сельхозтехники. Завершить реконструкцию объекта по госконтракту должны в 2026 году.

видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»