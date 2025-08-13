Реконструкция участка трассы Казань – Оренбург с обходом Сокуров выполнена на 65%

Реконструкция участка с 20 по 43 км автодороги Казань – Оренбург со строительством обхода села Сокуры выполнена на 65%. После завершения работ количество полос движения на этом отрезке трассы увеличится с двух до четырех. Об этом сообщил журналистам ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела капитального строительства «Волго-Вятскуправтодора» Марсель Иманаев.

«Строительство шестикилометрового обхода села Сокуры позволит вывести транзитный транспорт из этого населенного пункта», – рассказал он.

Транспортные развязки строят на 24, 27, 29 и 41 километрах автодороги. Развязки на 27 и 41 км обеспечат удобное сообщение с населенными пунктами Кирби и Лаишево, а две другие – выезд с основного хода дороги на обход Сокуров.

«На данный момент готовность этих транспортных развязок составляет около 80%. Работы идут с опережением срока. Более 400 человек и около 100 единиц техники задействованы на стройке круглосуточно, поэтому работа никогда не останавливается», – подчеркнул Иманаев.

Над реками Меша и Каипка завершается строительство новых мостов и ремонт существующего. Рабочие уже приступили к обустройству объектов.

«Строительство нового левого пятипролетного моста через Мешу завершено. Сейчас рабочие завершают ремонт правого моста: уже построено восемь опор, пролетное строение, готово мостовое покрытие», – отметил ведущий эксперт дорожного хозяйства ведомства.

Заместитель генерального директора «Транспроекта» Нияз Талипов добавил, что этот объект уникален тем, что здесь два параллельных моста. «Вот мы сейчас стоим на старом мосту, который разобрали и заново собрали. У него пролеты остались такие же, как были. А рядом был аварийный мост. Мы его полностью разобрали и на его месте построили новый мост, но уже с большими пролетами», – заявил он.

Еще одна уникальность объекта, по словам Талипова, заключается в закрытой системе водоотвода. «С помощью этого водоотвода осадки удаляются с проезжей части моста по закрытым каналам и переходят в очистные сооружения. Очистные сооружения предусмотрены с обеих сторон моста. Очищение происходит до степени питьевой воды», – уточнил он.

На участке установят 9,5 км шумозащитных экранов, построят шесть надземных пешеходных переходов, оборудованных лифтами для маломобильных групп населения, а также 12 остановочных площадок с автопавильонами, сказал главный инженер «Алексеевскдорстроя» Артем Струков.

«Будет создана вся необходимая дорожная инфраструктура для безопасного перемещения людей», – заметил он.

Шумозащитные экраны смонтируют возле населенных пунктов Большие Кабаны, Сокуры, Державино, Тургай и Каипы. Для жителей этих деревень также обустроят остановки с пешеходными дорожками к ним.

Надземные пешеходные переходы возводят возле населенных пунктов Большие Кабаны, Тургай, Зимняя Горка, Каипы, Егорьево, Державино и у развязки на Лаишево. Рядом с ними построят пешеходные дорожки. Для слабовидящих установят тактильно-рельефные наземные указатели.

«Вся трасса будет полностью освещена. 64 км освещения предстоит смонтировать, уже более 70% готово. Все потоки будут разделены барьерным ограждением – это 51 км», – заключил Струков.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»