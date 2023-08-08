На федеральные средства к школе в Богатых Сабах построят дорогу

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В Татарстане в этом году по госпрограмме РФ «Комплексное развитие сельских территорий» реализуют пять крупных проектов с объемом финансирования 803 млн рублей. К школе на 500 мест в поселке Богатые Сабы в Сабинском районе РТ построят подъездные пути, а в селе Манзарас Кукморского района пройдет второй этап строительства дорожно-уличной сети.

«Работы ведутся на всех пяти объектах, связанных с развитием сельских территорий. Выполнение составляет 42%», — сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

Также на этот год запланирована реконструкция улицы Карьерная в Мамадыше и строительство подъездной дороги к специализированной ферме по выращиванию КРС в селе Тавели в Мамадышском районе.

Помимо этого, пройдет реконструкция подъездной автодороги к свиноводческому комплексу ООО «Восточный» в селе Большие Кибячи Сабинского района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на дорожные работы в Татарстане на 2023 год предусмотрено 86,8 млрд рублей.