В Татарстане ликвидировано более 160 опасных участков дорог

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В Татарстане ликвидирован 161 опасный участок на региональных и муниципальных дорогах. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«К примеру, в этом году мы начали информировать водителей о запрещении обгона путем нанесения дублирующей разметки на дорогах регионального значения, так как большинство случаев связаны с выездом на полосу встречного движения. На 16 дорогах в 13 муниципальных образованиях такая работа была произведена», — отметил спикер.

Параллельно ведутся работы по обустройству тротуаров. Совместно с ГИБДД выявляются места движения пешеходов по автомобильным дорогам регионального значения.

«Сегодня работы на 5 участках, в частности в Балтасинском, Высокогорском, Зеленодольском, Пестречинском районах, завершены. По остальным участкам работы продолжаются — это 11 районов, 20 участков. Суммарный объем финансирования — 233 млн рублей», — добавил замминистра.

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Артем Чукин подчеркнул, что на татарстанских дорогах уменьшилось число жертв ДТП.

«Видно, что число участков концентрации ДТП уменьшается. Динамика по количеству положительная в том плане, что уменьшается количество погибших в результате ДТП», — отметил министр.

Чукин пояснил, что в этом году запланированный допустимый показатель для республики — это 7,55 погибшего в ДТП на 100 тыс. населения. За первое полугодие показатель держится на уровне 3,21 на 100 тыс. населения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на маршруты «Дом — школа — дом» дополнительно направят 264 млн рублей.