На федеральном телеканале показали работу волонтеров из Челнов в Лисичанске



На телеканале «Россия 24» вышел сюжет о бизнесмене из Челнов Рустаме Гатине, который уехал с командой волонтеров в Лисичанск.

Команда Гатина в полевых условиях ежедневно готовит обеды. Всего выдаются до 5 тысяч порций жителям Лисичанска. В городе разбита инфраструктура, в большей части населенного пункта нет воды и света.

Продукты, из которых готовят обеды, – высшего качества. Их привозят в Лисичанск из Татарстана. Руководство Челнов обеспечивает волонтеров совсем необходимым – это и печки-буржуйки, гуманитарные наборы и так далее.

«То, что мы делаем, жизненно важно. Мы даже порции стараемся делать увеличенные. Как минимум, одна порция у нас получается порядка полкило. Пять тысяч порций по полкило — только представьте, какой объем в тоннах мы готовим!» — рассказал Рустам Гатин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Лисичанск с командой волонтеров отправился предприниматель из Челнов Рустам Гатин. Он обеспечивает население горячим питанием, оказывает адресную помощь.

В конце декабря Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил Гатину медаль «За доблестный труд».

