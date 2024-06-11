На фасаде одной из гимназий Казани появится мурал с изображением Пушкина

Фото: kzn.ru

В Казани, на фасаде здания гимназии №20, появится портрет русского классика Александра Пушкина в честь 225-летия со дня рождения поэта. Об этом передает пресс-служба мэрии.

Рядом с фигурой автора в современной одежде изобразят Спасскую башню как исторический символ сегодняшней Казани. Рисунок украсят татарский и русский орнаменты в знак синтеза культур.

Инициатором идеи выступил директор школы Максим Николаев, эскиз выбирали вместе с учениками образовательного учреждения. Создавать арт-объект будут бывшие учащиеся гимназии — братья Сергей и Даниил Сергеевы. К слову, художники уже занимались созданием муралов в Казани, среди объектов уличного искусства — «Цифровизация в РТ» у входа в гимназию № 18 и «Счастье в детях» в рекреации школы № 86.

Сейчас художники наносят контур — подобные работы проводятся только ночью, поскольку на стену выводится картинка с проектора. Затем начнется этап прорисовки.

В 2024 году празднуется 225-летие со дня рождения Пушкина. К знаменательной дате в республике были приурочены ряд мероприятий, направленных на сохранение памяти русского классика. В том числе в Нижнекамске открыли сквер и памятник, с 1 по 6 июня в Казани проходил фестиваль русской культуры «ПушкинФест».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил выпустить в прокат фильм о визите Александра Пушкина в Казань в год юбилея поэта.