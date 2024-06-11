Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На фасаде одной из гимназий Казани появится мурал с изображением Пушкина
В Казани, на фасаде здания гимназии №20, появится портрет русского классика Александра Пушкина в честь 225-летия со дня рождения поэта. Об этом передает пресс-служба мэрии.
Рядом с фигурой автора в современной одежде изобразят Спасскую башню как исторический символ сегодняшней Казани. Рисунок украсят татарский и русский орнаменты в знак синтеза культур.
Инициатором идеи выступил директор школы Максим Николаев, эскиз выбирали вместе с учениками образовательного учреждения. Создавать арт-объект будут бывшие учащиеся гимназии — братья Сергей и Даниил Сергеевы. К слову, художники уже занимались созданием муралов в Казани, среди объектов уличного искусства — «Цифровизация в РТ» у входа в гимназию № 18 и «Счастье в детях» в рекреации школы № 86.
Сейчас художники наносят контур — подобные работы проводятся только ночью, поскольку на стену выводится картинка с проектора. Затем начнется этап прорисовки.
В 2024 году празднуется 225-летие со дня рождения Пушкина. К знаменательной дате в республике были приурочены ряд мероприятий, направленных на сохранение памяти русского классика. В том числе в Нижнекамске открыли сквер и памятник, с 1 по 6 июня в Казани проходил фестиваль русской культуры «ПушкинФест».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил выпустить в прокат фильм о визите Александра Пушкина в Казань в год юбилея поэта.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»