Муллин о скульптуре Пушкина: «Это энергия, к которой стремится наш Нижнекамск»

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин прокомментировал появление нового памятника Пушкину, который накануне открыли в городе химиков. В день 225-летия великого поэта руководитель района принял участие в открытии памятника, одноименного городского сквера и в присвоении имя гения отечественной культуры лицею №3.

«Мы долго думали, какой должна быть скульптура. Она, конечно, могла быть классической, но мы решили пойти другим путем, чтобы через памятник показать ту энергию, к которой стремится наш Нижнекамск», — отметил он.

Статуя олицетворяет движение — это не статичная скульптура, ее основная часть представляет собой потоки воздуха. Сама композиция предполагает круговой обзор, на нее можно смотреть с разных сторон.

В этот день в сквере прошли мастер-классы по бальным танцам, чтение литературных произведений, сказочные представления. Популярностью у гостей события пользовались театрализованные сценки, викторины и открытый микрофон, с помощью которого каждый мог поделиться своими талантами.

Событие состоялось при участии председателя Русского национально-культурного объединения РТ Ирины Александровской.

«Несмотря на некоторые попытки за пределами нашей страны отменить русскую культуру и вычеркнуть русский язык и величайшую русскую литературу из своей жизни, им не суждено сбыться, потому что вся прогрессивная общественность чтит и уважает вклад великого классика в отечественную и зарубежную культуру», — заявила гостья события.