Минниханов поручил выпустить фильм о Пушкине в Казани в год юбилея классика

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Фильм о визите поэта Александра Пушкина в Казань необходимо выпустить в прокат уже в этом году в связи с празднованием юбилея классика. С таким поручением на встрече с русским национально-культурным объединением РТ выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В этом году мы отмечаем 225-летие Пушкина. Давайте мы фильм выпустим в этом году. Сделайте хорошую рекламу. Не успеваем к самой дате, хотя бы нужно год в год», — поручил Раис РТ.

О проекте фильма рассказал директор Республиканской школы киноискусств, продюсер, студент Казанского государственного института культуры Аяз Султанов. Центральной фигурой ленты станет персонаж кот Баюн. Будут представлены многие знаковые исторические места города, которые посещал Александр Пушкин.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

«В этой связи нам бы хотелось попросить поддержки общественности и экспертного сообщества, содействия в поиске информации», — продолжил автор фильма.

Производство фильма финансируется за счет гранта Министерства культуры Татарстана.

На встрече с Раисом РТ также прозвучала просьба поддержать образовательный проект для молодых кинематографистов, эту инициативу Минниханов также поддержал и дал соответствующие поручения профильным министрам, которые также присутствовали на встрече.