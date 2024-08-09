На фасаде «Ак Барс Арены» появились слова поддержки жителям Курской области

На медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» в Казани появилась фраза «Курск, Татарстан с тобой!». Таким образом республика выражает свою поддержку региону и его жителям, подвергшимся атакам ВСУ.

Как сообщал ранее федеральный Минздрав, с 6 по 8 августа при обстрелах Курской области получили ранения 66 человек, в том числе девять детей. Также известно о пяти погибших.

По данным МЧС России, обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Напомним, что в Татарстане при поддержке Раиса РТ объявлен сбор средств и вещей, которые могут понадобиться жителям пострадавшего региона.

Фото, видео: © Антон Черныш / «Татар-информ»