Обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает РИА Новости.

Ранее мы сообщали, что ситуация в Курской области резко обострилась. 7 августа в регионе объявили чрезвычайную ситуацию, а уже на следующий день закрыли вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел. Из приграничных районов эвакуировали около трех тысяч жителей.

9 августа обстановку признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. В минувшую ночь системы ПВО сбили над областью четыре украинские ракеты и столько же дронов самолетного типа. Дважды объявлялась ракетная опасность и угроза атаки беспилотников.

По данным Минздрава России, с 6 по 8 августа в результате обстрелов пострадали 66 человек, включая девятерых детей. 38 раненых находятся в больницах, девять человек, среди которых двое детей и военкор Евгений Поддубный, отправлены на лечение в Москву. Официально подтверждена гибель пяти мирных жителей, в том числе трех водителей, один из которых работал на скорой помощи.