В Татарстане открыты спецсчет и пункты сбора помощи для жителей Курской области

В Татарстане открылся сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. В Казани организованы две точки сбора необходимых вещей, еще одна работает в Набережных Челнах. Также открыт специальный счет для сбора средств.

Работа ведется республиканским движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Так, в столице РТ сбор вещей ведется по двум адресам: ул.Патриса Лумумбы, д.4, каб.112 и ул.Вишневского, д.10, вход со стороны ул.Лесгафта. В Набережных Челнах принести необходимое можно в группу компаний «Далини» (ул.Тан, 136/1).

Здесь принимаются новая одежда для детей и взрослых, постельное белье, полотенца, средства личной гигиены, продукты, бутилированная вода, а также техника — микроволновки, холодильники и генераторы.

Кроме того, сбор средств проводит благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» (420124, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 4, офисный центр 3). Подробнее можно узнать по телефону: 8(843) 528-29-00, e-mail: abcrt@mail.ru или на сайте фонда.

РЕКВИЗИТЫ:

Расчетный счет в рублях

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001

р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК

БИК 049205805

корреспондентский счет 30101810000000000805

назначение платежа «Помощь жителям Курской области»