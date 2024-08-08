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Общество 8 августа 2024 12:09

В Татарстане открыты спецсчет и пункты сбора помощи для жителей Курской области

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В Татарстане открылся сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. В Казани организованы две точки сбора необходимых вещей, еще одна работает в Набережных Челнах. Также открыт специальный счет для сбора средств.

Работа ведется республиканским движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Так, в столице РТ сбор вещей ведется по двум адресам: ул.Патриса Лумумбы, д.4, каб.112 и ул.Вишневского, д.10, вход со стороны ул.Лесгафта. В Набережных Челнах принести необходимое можно в группу компаний «Далини» (ул.Тан, 136/1).

Здесь принимаются новая одежда для детей и взрослых, постельное белье, полотенца, средства личной гигиены, продукты, бутилированная вода, а также техника — микроволновки, холодильники и генераторы.

Кроме того, сбор средств проводит благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» (420124, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 4, офисный центр 3). Подробнее можно узнать по телефону: 8(843) 528-29-00, e-mail: abcrt@mail.ru или на сайте фонда.

РЕКВИЗИТЫ:

Расчетный счет в рублях
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
ОГРН 1061600052425
ИНН/КПП 1658079690/165701001
р/с 40703810100020000999 в ПАО «АК БАРС» БАНК
БИК 049205805
корреспондентский счет 30101810000000000805
назначение платежа «Помощь жителям Курской области»

#гуманитарная помощь
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