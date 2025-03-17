«Смелее говорите с подрядчиками»: 4 млрд рублей дали на капитальный ремонт домов Казани

В Казани продолжается масштабный капитальный ремонт жилых домов и соцучреждений. Какие здания вошли в приоритетный список, что в них отремонтируют и во сколько их обновление обойдется городу, рассказали сегодня на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана.





В 2025 году в Казани капитально отремонтируют 226 многоквартирных домов. На эти цели из бюджета выделили 4,1 млрд рублей

Фото: © «Татар-информ»

«Наша задача – не сбавлять набранные благодаря саммиту БРИКС темпы»

В 2025 году в Казани капитально отремонтируют 226 многоквартирных домов, что позволит улучшить жилищные условия 67 тысяч горожан. На эти цели из бюджета выделили 4,1 млрд рублей, сообщили сегодня на деловом понедельнике в мэрии города.

«Весна наступает и позволяет нам раньше начать программы капитального ремонта, строительства. Большой план в этом году на объекты социальной инфраструктуры. Работают все – и федеральные, и республиканские, и городские программы. Наша задача – не сбавлять набранные темпы, которые мы достаточно серьезно в прошлом году набрали благодаря подготовке к БРИКС. Мы удерживаем лидерство [по капремонту] в Приволжском федеральном округе, а также среди всех городов-миллионников по стране. Безусловно, оставляем за скобками Москву и Санкт-Петербург, но и они для нас ориентир в работе в том числе», – сказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

В рамках капитального ремонта в 46 домах запланирован ремонт систем отопления, в 56 – кровель, в 26 – фасадов. Помимо этого, в 10 домах планируют установить систему узлов погодного регулирования, еще в двух отремонтируют противопожарную систему. Комплексный ремонт будет организован в 16 домах. Он обойдется в 676 млн рублей, сообщил председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Василий Лысачкин.

Василий Лысачкин сообщил, что комплексный ремонт будет организован в 16 домах. Он обойдется в 676 млн рублей Фото: kzn.ru

Помимо этого, в Казани продолжается ремонт бывших общежитий. В этом году в порядок приведут восемь таких зданий.

Сезонные работы планируется завершить до 15 августа, а все работы по капремонту – до 1 ноября. Программа финансируется из бюджетов Татарстана и Казани, а также из средств собственников жилья.

«В этом году 40% сметы уйдет на замену лифтов»

В 2025 году программа капитального ремонта в Казани делает особый акцент на замене лифтового оборудования. По словам Василия Лысачкина, в этом году планируется заменить 459 лифтов в 141 многоквартирном доме.

Замена лифтового оборудования влечет за собой использование значительной части бюджета программы. Но, несмотря на высокую стоимость, власти Казани считают эту инвестицию необходимой. Своевременное обновление лифтового оборудования – это, прежде всего, гарантия безопасности жителей города. Устаревшие и изношенные лифты представляют серьезную опасность, и их замена позволяет избежать потенциальных несчастных случаев.

В 2025 году программа капитального ремонта в Казани делает особый акцент на замене лифтового оборудования Фото: © «Татар-информ»

Работы по замене лифтов планируется завершить к третьему кварталу этого года. Контракт на выполнение работ заключен с компанией «Лифтстрой». В настоящее время процесс уже запущен: замена лифтов ведется в 20 домах, а в двух домах работы успешно приняты государственной комиссией. В среднем замена одного лифта занимает около трех недель.

«В этом году 40% сметы уйдет на замену лифтов. В основном это Азино, которое активно строилось в начале 90-х годов. Двадцать пять лет прошло, это предельный срок эксплуатации и продления эксплуатации шахт, всех механизмов лифта, поэтому в этом году мы массово меняем лифты именно в Азино. И сделаем в этом году в три раза больше, чем в прошлом, – 459 лифтов», – подытожил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Посмелее вступайте в диалоги с подрядчиками и кураторами от районных администраций»

Всего с 2008 года в Казани отремонтировали более 4 тыс. домов. В 2023-2025 годах в рамках последней краткосрочной трехлетней программы в сумме отремонтируют еще 612 домов, напомнил Ильсур Метшин.

«4 тысячи отремонтированных многоквартирных домов – впечатляющая цифра. Но, к сожалению, ремонт раз и навсегда невозможно сделать. На тот срок, который мы делаем, это облегчает, и комфорт жизни совершенно другой, и люди себя чувствуют по-другому в капитально отремонтированных домах», – сказал глава города.

Всего с 2008 года в Казани отремонтировали более 4 тыс. домов Фото: © «Татар-информ»

При этом он заверил, что главы районных администраций и сотрудники исполкома держат работы на контроле.

«Подрядчики во главе с руководством районов научились качественно в диалоге с жителями проводить все работы, стараются минимизировать те неудобства, которые капитальный ремонт доставляет жителям. Меняется и вода, и отопление, и канализирование – практически к нулю сведены нарекания. С крышами иногда бывает, что в ливень попадут, но это единичные случаи», – заметил Метшин.

Мэр также обратился к казанцам, в домах которых в этом году планируется провести капитальный ремонт.

«Посмелее, пожалуйста, вступайте в диалоги с подрядчиками и с кураторами от районных администраций, чтобы мы учли все ваши пожелания и замечания возможные, которые обговорены нормативными документами, то есть весь перечень работ, который предусмотрен», – пояснил он.

В Казани также запланирован ряд работ по обновлению учреждений социальной сферы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В Казани есть детсады, которые не видели ремонты более полувека»

Помимо капремонта многоквартирных домов в Казани также запланирован ряд работ по обновлению учреждений социальной сферы. На эти цели в 2025 году направят 4,4 млрд рублей, а всего будет модернизировано 45 муниципальных и государственных учреждений, сообщил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Илья Коротихин.

Так, например, по национальному проекту «Молодежь и дети» отремонтируют гимназию №125 на улице Фучика. К концу года завершится второй этап ремонтных работ в школе №130 имени Героя РФ майора С. А. Ашихмина. В трех школах города установят контрольно-пропускные пункты, в 12 учебных заведениях модернизируют школьные столовые.

Капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Семья» проведут в двух детских садах – №415 на улице Каштановая в Советском районе и №302 на улице Ярослава Гашека в Ново-Савиновском районе.

«Несмотря на то что простое перечисление объектов впечатляет, потребность в капитальном ремонте тысячелетнего города Казани, столицы Татарстана, остается высокой. Особенно это ощущается в детских садах. Есть и школы, но в школах мы аховые вопросы все решили, но есть детские сады, которые не видели капитального ремонта более полувека», – отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, комментируя доклад коллеги.

Он также подчеркнул, что о проблеме сообщили Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Татарстанский лидер, в свою очередь, пообещал поддержать город в этом вопросе.

Ильсур Метшин: «Весна наступает и позволяет нам раньше начать программы капитального ремонта, строительства» Фото: kzn.ru

Где в Казани построят новые поликлиники, школы и спортивные объекты

В 2025 году Казань помимо обновления уже имеющихся зданий также обрастает новыми «точками»: в городе появится целых девять современных социальных объектов, рассказал Илья Коротихин.

Например, в Советском районе, в новом ЖК «Лето», уже вовсю кипит работа над новой школой с бассейном в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Это будет третья полноценная школа в микрорайоне, где планируют поселиться 30 тысяч человек. Четырехэтажное здание будущего учебного заведения вместит 1,2 тыс. учеников.

В Приволжском районе, в «33-м Военном городке», построят новый детский сад на 220 малышей.

Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в Казани появятся новые поликлиники. Самая крупная – в ЖК «Весна», сможет принимать до 400 взрослых в день, а в ЖК «Волжские просторы» здание будет рассчитано на 200 посещений. Помимо этого, продолжается строительство нового корпуса приемно-диагностического отделения горбольницы №18 на улице Мавлютова. Сдать его планируют в следующем году. На строительство этих объектов направят порядка 2,2 млрд рублей.

Пополнится Казань и спортивными объектами. Так, в «Салават Купере» построят новый Центр спорта «ФИЗРА». На базе футбольного клуба «Рубин» в рамках нацпроекта «Развитие физической культуры и массового спорта» появится Центр развития футбола. Кроме того, в городе откроют пять новых универсальных спортивных площадок, четыре из которых – на территории школ. Всего на эти цели направят 32,2 млн рублей.