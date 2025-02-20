Минниханова попросили принять программу капремонта детсадов Казани

В столице Татарстана сегодня нуждаются в капитальном ремонте 188 зданий детских садов, что составляет более половины от их общего числа. Об этом заявила на отчетной сессии Казгордумы депутат Людмила Андреева.

По ее словам, 54 детских сада в городе находятся в аварийном состоянии, а еще 12 и вовсе закрыты. Она также отметила, что за последние десять лет не было проведено ни одного ремонта послеучебных учреждений дополнительного образования и что 12 таких учреждений уже находятся на грани закрытия.

В связи с этим депутат обратилась к Раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой принять программы капитального ремонта детских садов и учреждений допобразования, а также продлить программу ремонта школ.

В свою очередь Рустам Минниханов заявил, что все эти проблемы будут решены, однако не стоит ожидать, что это произойдет быстро.

«Вы должны понимать, что сегодня идет специальная военная операция, и вся страна должна работать, в том числе и наша республика, на те задачи, которые связаны с обороноспособностью страны», – сказал Раис РТ.

«С некоторыми вещами придется немного подождать или немножко растянуть, поэтому прошу относиться с пониманием», – заключил Рустам Минниханов.