На этой неделе в Москве зарегистрирован антирекорд по коронавирусу

Москва побила антирекорд по Covid-19 на этой неделе. Ежедневно в столице выявляются более 9 тыс. заболевших коронавирусом, также большое количество госпитализаций, рассказал глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«К сожалению, побили определенные антирекорды на этой неделе и в конце прошлой. Собственно говоря, такого количества заболевших не было предыдущее все время ковида», — цитирует Немерюка РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в столице на борьбу с коронавирусом дополнительно выделят 11 млрд рублей. Также заммэра Анастасия Ракова рассказала, что 90% новых случаев коронавируса в столице вызвано индийским штаммом. По ее словам, лишь 25% москвичей имеют необходимый иммунитет для борьбы с этим штаммом, поэтому власти города рекомендуют всем, кто переболел коронавирусом или вакцинировался от него более полугода назад, пройти ревакцинацию.