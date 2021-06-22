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Ру Тат
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22 июня 2021  17:46
Дарья Сайфиева

В Москве 90% новых случаев коронавируса вызвано индийским штаммом

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Большинство новых случаев заражения Covid-19 в Москве, примерно 90%, вызвано индийским штаммом коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, сообщает московский оперативный штаб в своем Telegram-канале

По словам Раковой, лишь 25% москвичей имеют необходимый иммунитет для борьбы с новым штаммом, поэтому власти Москвы рекомендуют всем, кто переболел коронавирусом или вакцинировался от него более полугода назад, пройти ревакцинацию.

Темпы вакцинации в столице в последнюю неделю выросли в четыре — пять раз. На базе детских поликлиник в ближайшее время откроют 19 новых прививочных пунктов, а действующие базы вакцинации увеличат часы работы.

Возможность сделать прививку получат также иностранные граждане и мигранты. Для этого будет использоваться российская вакцина «Спутник Лайт».

На сегодняшний день в медицинских учреждениях, госпитализирующих заболевших коронавирусом, подготовлено более 20 тыс. коек. До конца недели их количество достигнет примерно 22,5 тыс. Впрочем, заместитель мэра уверена, что при текущем росте заболеваемости этого количества может быть недостаточно.

Ракова назвала первостепенной задачей на текущий момент — снижение скорости распространения вируса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Москву поставят дополнительную партию вакцины «КовиВак» — одного из четырех препаратов от Covid-19, зарегистрированных в России.

#Коронавирус
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