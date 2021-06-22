news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
22 июня 2021  17:12
Дарья Сайфиева

В Москве выделят еще 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

news_top_970_100

В столице России дополнительно выделят около 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом Covid-19 из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Собянин на заседании Президиума Правительства Москвы, сообщается на сайте мэра.

Средства из городского бюджета пойдут на организацию стимулирующих выплат медработникам, предоставление грантов государственным и частным медицинским организациям, госпитализирующим пациентов с коронавирусом, а также на оплату труда сотрудников телемедицинского колл-центра и дополнительно нанимаемых работников амбулаторных учреждений.

Кроме того, часть денег окажется потрачена на компенсацию расходов амбулаторных учреждений на проведение лабораторных исследований по диагностике коронавируса и на закупку лекарств для госпитализированных пациентов с Covid-19.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин запретил заведениям общественного питания начиная с 28 июня обслуживать непривитых граждан без антител. 

#москва #Коронавирус
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное