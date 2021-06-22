В Москве выделят еще 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

В столице России дополнительно выделят около 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом Covid-19 из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Собянин на заседании Президиума Правительства Москвы, сообщается на сайте мэра.

Средства из городского бюджета пойдут на организацию стимулирующих выплат медработникам, предоставление грантов государственным и частным медицинским организациям, госпитализирующим пациентов с коронавирусом, а также на оплату труда сотрудников телемедицинского колл-центра и дополнительно нанимаемых работников амбулаторных учреждений.

Кроме того, часть денег окажется потрачена на компенсацию расходов амбулаторных учреждений на проведение лабораторных исследований по диагностике коронавируса и на закупку лекарств для госпитализированных пациентов с Covid-19.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин запретил заведениям общественного питания начиная с 28 июня обслуживать непривитых граждан без антител.