Участников «бригады Джамая» снова отправили под стражу, решение присяжных отменено

Фото: © Салават Камалетдинов /«Татар-информ»

Верховный суд Татарстана отменил решение суда присяжных о невиновности пяти участников «бригады Джамая», обвиняемых в совершении тяжких преступлений прошлых лет. Им повторно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Отмечается, что полицейские установили ряд нераскрытых особо тяжких преступлений, совершенных в 1990-х – 2000-х годах. Среди них — убийства, покушения, вымогательства, незаконная банковская деятельность и производство алкоголя.

Пятерых участников обвиняют в трех основных эпизодах:

• убийстве в 2001 году члена другой группировки Дамира Сунгатуллина по прозвищу Сундук;

• покушении на убийство члена конкурирующей группировки Рустема Хайруллина в 1993 году;

• вымогательстве денег у хозяйки казанского кафе в 2015 году.

Ряд эпизодов преступной деятельности прекращен за истечением сроков давности.

В марте прошлого года присяжные оправдали обвиняемых, и их освободили. Но прокуратура добилась отмены вердикта. Верховный суд РТ также признал решение присяжных незаконным и указал на нарушения: присяжным неправильно объяснили их обязанности, некоторые скрыли судимости.

В январе 2026 года троих обвиняемых снова арестовали – следствие заявило, что они угрожали потерпевшим. Один из фигурантов умер, другой заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО.

Судебное разбирательство продолжается.