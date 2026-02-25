Участников «бригады Джамая» снова отправили под стражу, решение присяжных отменено
Верховный суд Татарстана отменил решение суда присяжных о невиновности пяти участников «бригады Джамая», обвиняемых в совершении тяжких преступлений прошлых лет. Им повторно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Отмечается, что полицейские установили ряд нераскрытых особо тяжких преступлений, совершенных в 1990-х – 2000-х годах. Среди них — убийства, покушения, вымогательства, незаконная банковская деятельность и производство алкоголя.
Пятерых участников обвиняют в трех основных эпизодах:
• убийстве в 2001 году члена другой группировки Дамира Сунгатуллина по прозвищу Сундук;
• покушении на убийство члена конкурирующей группировки Рустема Хайруллина в 1993 году;
• вымогательстве денег у хозяйки казанского кафе в 2015 году.
Ряд эпизодов преступной деятельности прекращен за истечением сроков давности.
В марте прошлого года присяжные оправдали обвиняемых, и их освободили. Но прокуратура добилась отмены вердикта. Верховный суд РТ также признал решение присяжных незаконным и указал на нарушения: присяжным неправильно объяснили их обязанности, некоторые скрыли судимости.
В январе 2026 года троих обвиняемых снова арестовали – следствие заявило, что они угрожали потерпевшим. Один из фигурантов умер, другой заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО.
Судебное разбирательство продолжается.