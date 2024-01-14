На дорогах Казани в 2023 году в ДТП погибли 37 человек

В 2023 году в Казани произошло 1326 ДТП, в которых погибли 37 человек, сообщают в городской Госавтоинспекции.

В ведомстве подчеркнули, что причиной гибели 12 человек стало нарушение скоростного режима и несоответствие скорости дорожным условиям.

Так, «Татар-информ» рассказывал, что 14 декабря 18-летний водитель каршеринга проехал на «красный» и сбил двоих пешеходов примерно 20-25 лет. Как выяснилось, парень получил права лишь месяц назад. Позднее оба пешехода скончались.

В ведомстве призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.