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На дорогах Казани в 2023 году в ДТП погибли 37 человек
В 2023 году в Казани произошло 1326 ДТП, в которых погибли 37 человек, сообщают в городской Госавтоинспекции.
В ведомстве подчеркнули, что причиной гибели 12 человек стало нарушение скоростного режима и несоответствие скорости дорожным условиям.
Так, «Татар-информ» рассказывал, что 14 декабря 18-летний водитель каршеринга проехал на «красный» и сбил двоих пешеходов примерно 20-25 лет. Как выяснилось, парень получил права лишь месяц назад. Позднее оба пешехода скончались.
В ведомстве призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.
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