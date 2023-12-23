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Происшествия 23 декабря 2023 09:10

Скончался второй пешеход, брат того кого насмерть сбил автомобиль каршеринга в Казани

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Скончался второй пострадавший в ДТП с автомобилем каршеринга, которое произошло 15 декабря в Казани, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Напомним, вечером на Сигбата Хакима 18-летний водитель, который только месяц назад получил права, проехал на красный и сбил на арендованном Wolksvagen Polo двух братьев 18 и 21 лет.

Оба были госпитализированы в тяжелом состоянии, младший брат скончался в больнице в полночь. Врачи боролись за жизнь старшего несколько дней, но сегодня ГИБДД сообщила, что парня спасти не удалось.

#смертельное дтп
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