В Ново-Савиновском районе Казани автомобиль каршеринга сбил двоих пешеходов

Авария произошла сегодня в районе девяти часов вечера на пересечении улиц Сибгата Хакима – Амирхана.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 18-летний водитель каршеринга проехал на «красный» и сбил двоих пешеходов примерно 20-25 лет.

В результате пешеходов в тяжелом состоянии увезли в больницу.