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Происшествия 14 декабря 2023 21:20

В Ново-Савиновском районе Казани автомобиль каршеринга сбил двоих пешеходов

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Авария произошла сегодня в районе девяти часов вечера на пересечении улиц Сибгата Хакима – Амирхана.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 18-летний водитель каршеринга проехал на «красный» и сбил двоих пешеходов примерно 20-25 лет.

В результате пешеходов в тяжелом состоянии увезли в больницу.

#сбили пешеходов
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