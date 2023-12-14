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В Ново-Савиновском районе Казани автомобиль каршеринга сбил двоих пешеходов
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Авария произошла сегодня в районе девяти часов вечера на пересечении улиц Сибгата Хакима – Амирхана.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 18-летний водитель каршеринга проехал на «красный» и сбил двоих пешеходов примерно 20-25 лет.
В результате пешеходов в тяжелом состоянии увезли в больницу.
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