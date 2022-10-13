На дорогах Казани протестируют модернизированные чешские трамваи

В Казани планируется провести тест-драйв трамваев, изготовленных на ижевском предприятии «ИжГорЭлектроТранс». Трамваи марки Т-3К-Иж-Н модернизированы на основе чешских трамваев Татра Т-3 и имеют пониженный уровень пола, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Возможность тестирования новых трамваев на казанских маршрутах с представителями предприятия обсудил гендиректор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков на встрече в рамках Международной выставки «Дорога 2022», которая прошла в «Казань Экспо». Он также встретился с директором по корпоративным финансам и финансовому сервису ПАО «КАМАЗ» Саматорм Саттаровым и обсудил тестовую эксплуатацию электробуса в Казани и перспективы электротранспорта на ближайшие годы.

Напомним, КАМАЗовские электробусы в Казани начали тестировать летом прошлого года, он курсировал по троллейбусному маршруту №3 от улицы Академика Глушко до Речного порта. Электробус рассчитан на перевозку 80 пассажиров, а также приспособлен для маломобильных групп населения. Его максимальная скорость составляет 75 км/ч, при этом он абсолютно бесшумен. Лично новый транспорт проверил Президент республики Рустам Минниханов – он назвал электробус удобным.