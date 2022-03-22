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Официальная хроника
22 марта 2022  18:33
Эльза Кузнецова

На должность главы исполкома Челнов претендуют два человека

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Завершен прием документов на должность руководителя исполкома Набережных Челнов. Было подано два заявления, оба заявителя – мужчины. Об этом сообщается в Telegram-канале Автограда.

Оба соискателя подходят под все критерии конкурса. Имя руководителя исполкома станет известно завтра, 23 марта. Такое решение приняли депутаты на XIII заседании городского Совета, которое состоялось месяц назад.

В состав конкурсной комиссии для отбора кандидатов от депутатского корпуса вошли Венера Туктарова, Евгений Архипов и Альберт Петров. Половину состава комиссии назначил Президент РТ Рустам Минниханов, при участии которого прошло заседание. В их число вошли депутат Госсовета Светлана Захарова, первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин и главный советник Управления по работе с территориями Президента РТ Фанис Нуреев.

Сейчас исполнительный комитет Автограда возглавляет Фарид Салахов. Согласно регламенту, контракт руководителя исполкома составляется на пять лет.

#исполком Набережных Челнов
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