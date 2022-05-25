На Дне химиков в Нижнекамске покажут ледовое шоу Авербуха о СИБУРе

26 мая во время празднования Дня химиков в Нижнекамске в ледовом дворце «Нефтехим Арена» состоится ледовое шоу «СИБУР. История в лицах». Режиссером постановки выступил серебряный призер Олимпийских игр, главный автор ледовых шоу в России Илья Авербух.

В ледовом шоу принимают участие четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин и фигуристы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров и Оксана Домнина. Ягудин покажет зрителю удивительную и захватывающую историю о профессиональном пути работника химической отрасли.

Ледовое шоу «СИБУР. История в лицах» будет состоять из нескольких блоков. Во время пауз состоится торжественная часть с участием руководителей и награждением лучших работников отрасли. Начало — в 14.00.

В этот же день в парке Нефтехимиков состоится фестиваль одаренных детей, выступление детских коллективов, концертно-развлекательная программа «День Химика» с участием творческих коллективов ПАО «Нижнекамскнефтехим» и приглашенных артистов. В 19.30 на сцену выйдет народный артист Олег Газманов и группа «Эскадрон», о чем ранее сообщал «Татар-информ».