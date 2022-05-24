В Нижнекамске пройдет завершающее учебный год событие для одаренных детей

В четверг, 26 мая, в парке Нефтехимиков в Нижнекамске состоится завершающее учебный год мероприятие — фестиваль одаренных детей. Ежегодно с 2007 года исполком Нижнекамского района награждает одаренных детей, проявивших особые способности в учебе, спорте и искусстве, а также подготовивших их педагогов.

По информации пресс-службы района, более 19,5 тыс. учащихся с 4-го по 11-й класс приняли участие в олимпиадах — это более 60% от всех учеников района.

По итогам учебного года из 4 310 победителей и призеров муниципального этапа 312 учащихся были приглашены на региональный этап и принесли району 179 призовых мест, 24 учащихся из них были приглашены на всероссийский этап олимпиад и восемь из них вернулись с призовыми местами.

Для награждения от Управления образования приглашены восемь победителей и призеров заключительного этапа всероссийских олимпиад, а также победители и призеры олимпиад, занявшие два и более призовых места — это 20 человек; 73 победителя заключительного этапа республиканских олимпиад, 69 победителей регионального этапа всероссийских олимпиад. Всего награды получат 170 победителей и призеров и 91 педагог.

Управление культуры поздравит и наградит 102-х человек: 58 победителей и призеров, 44 учителей. Для награждения от Управления Физической культуры и спорта приглашены 59 человек: 38 победителей и призеров, 21 педагог. Управление по делам молодежи наградит девять победителей и призеров, а также шесть педагогов.

В общей сложности за успехи в учебе, спорте и искусстве отметят 275 нижнекамских детей. «Одаренным детям ежегодно вручаются денежные сертификаты и дипломы», — уточнила для «Татар-информа» вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

Фестиваль одаренных детей начнется в 16.00.