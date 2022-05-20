Олег Газманов выступит на Дне химика в Нижнекамске, Данир Сабиров — в Менделеевске

В Татарстане отметят День химика. На празднике в Нижнекамске выступят российский певец, народный артист РФ Олег Газманов и группа «Эскадрон», а в соседнем Менделеевске споют представитель татаро-башкирской эстрады Данир Сабиров и группа «Хитобои».

Как пишет газета «Нижнекамскнефтехима», СИБУР впервые организует праздник, который в Нижнекамске запланирован на четверг 26 мая. Торжественные мероприятия откроет ледовое шоу под названием «СИБУР. История в лицах» в «Нефтехим Арене».

В 17.30 на сцену выйдут детские коллективы. В 18.00 лучшие номера покажут сотрудники НКНХ и приглашенные артисты. Олег Газманов начнет выступать в 19.30. Завершится мероприятие дискотекой и праздничным салютом в 21.45.

Как уточнили в пресс-службе Менделеевского района, День химика пройдет 27 мая, в пятницу. В этот день гостей и жителей Менделеевска ждет концертная программа, награждения, световое шоу, детская анимация, а также выступление артистов группы «Версаль». Праздник начнется в 17.00 и завершится салютом в 21.30.