На Дне физкультурника в парке Урам открылся пункт отбора на службу по контракту

Сегодня на Дне физкультурника в Казани открылся мобильный пункт отбора на службу по контракту. Палатка разместилась под мостом Миллениум возле экстрим-парка «Урам».

«Здесь любой желающий может узнать, что такое военная служба по контракту, проконсультироваться и пройти первичные этапы отбора. И ребенок, и взрослый может собрать-разобрать автомат Калашникова и попробовать себя в тире. Во всем помогут наши инструкторы», – рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Офицер отметил, что одним из новых направлений работы пункта является ограниченный набор в операторы беспилотников. Подразделение БПЛА пользуется высоким спросом и вызывает интерес среди молодых людей.

«Нам требуются молодые специалисты, которые играют в компьютерные игры, обладают высокой выдержкой и разбираются в технике», – отметил Егор Горячев.

Сегодня мобильный пункт посетили больше ста человек. Особый интерес посетителей вызвали сборка-разборка автомата Калашникова, снаряжение магазина патронами и стрельба в электронном тире «Рубеж-1».

«Здесь с нами работают представители Африканского корпуса, куда также ведется набор. Отдельно хотелось бы отметить, что выплаты желающим заключить контракт с Министерством обороны РФ выросли», – добавил Егор Горячев.

Ранее Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Теперь она составит 3,1 миллиона рублей – это одна из самых высоких выплат в стране. Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.