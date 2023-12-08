На челнинском авторынке «Гараж-500» нашли грубые нарушения пожарной безопасности

Прокуратура Челнов закончила проверку после крупного пожара на авторынке «Гараж-500», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Во время надзорных мероприятий были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, содержащие признаки уголовно наказуемого деяния», – сообщил он.

Галиев добавил, что собранные материалы переданы следствию, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Напомним, гигантский пожар в Набережных Челнов произошел в субботу вечером 2 декабря. Огонь практически полностью уничтожил авторынок «Гараж-500», который находится на территории торгового комплекса «Заритал». К ликвидации было привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники. По данным республиканского МЧС, площадь пожара составила почти 7 тыс. квадратных метров. Его тушили шесть часов.