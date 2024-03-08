На бульваре Энтузиастов прохожим челнинкам вручили цветы

На бульваре Энтузиастов в Набережных Челнах состоялась акция «Весна, цветы и комплименты!» в честь Международного женского дня. Сотрудники администрации Центрального района дарили дамам тюльпаны, а они в свою очередь радовали красивыми улыбками и хорошим настроением.

Поздравил жительниц Автограда с 8 Марта глава Центрального района Эдуард Фаттахов. Он пожелал им любви и взаимопонимания.

«Милые женщины! Примите искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта! Природа наделила женщину неугасаемой любовью, жизненной стойкостью и красотой. Вы способны соединить в себе нежность и ум, твердость духа и терпеливость, каждодневные заботы и неотразимое обаяние. Мы благодарны вам за то, что вы есть. Вы и защитники, и хранительницы домашнего очага. Неспроста этот год наш Президент обозначил, как Год семьи. Желаем Вам солнечного настроения, крепкого здоровья и всего самого доброго. Пусть каждый день будет наполнен любовью и заботой близких и приносит только добрые вести. Пусть в ваших домах всегда будут тепло, любовь и взаимопонимание! Все цветы и улыбки сегодня для Вас!» — поздравил он.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации Центрального отдела, цветы получали и самые юные представительницы прекрасного пола. Всего букеты вручили 400 женщинам.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах пассажиркам общественного транспорта вручали тюльпаны.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева , что в Татарстане утвержден план мероприятий. 22 ноября 2023 года Президентподписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ сообщила , что в Татарстане утвержден план мероприятий.