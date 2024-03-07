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В Челнах пассажиркам общественного транспорта вручали тюльпаны
Сегодня в Набережных Челнах прошла необычная акция. Водители больших автобусов и сотрудники предприятия «Горкоммунхоз» поздравили пассажирок общественного транспорта с предстоящим 8 Марта.
С теплыми пожеланиями сотрудники вручили 600 тюльпанов представительницам прекрасного пола — ровно столько было весенних букетиков из одного цветка. По оценке участников акции, настроение у многих пассажирок заметно улучшилось.
«Настроение замечательное, особенно после такого приятного подарка. Так неожиданно. Хочется поблагодарить за то, что украсили день таким жестом», — отреагировали на приуроченные к празднику знаки внимания жительницы Автограда.
«Хоть сегодня идет снег, но настроение солнечное благодаря такому желтому тюльпану. Всё отлично. Спасибо большое организации за то, что не обделили женскую половину населения и подарили такие прекрасные цветы», — заметили челнинки.
Тюльпаны вручали не только в салонах автобусов большой вместимости. Дарили их и тем, кто ждал общественный транспорт, и тем, кто проходил рядом с остановками.
«Я армянка: у нас всегда так. У нас два раза в год праздник у женщин. И каждый год 8 марта и 7 апреля (7 апреля в Армении отмечается День материнства и красоты — именно в эту дату Армянская аполстольская церковь празднует Благовещение — прим. Т-и) мы всегда получаем такие цветы на улицах. А теперь я в Челнах, и спасибо за то, что здесь тоже бывает так», — рассказала одна из женщин.
«В преддверии Международного женского дня решили организовать акцию и порадовать наших женщин, подарив яркие цветы, чтобы у них было яркое настроение, чтобы они улыбались, смеялись, никогда не унывали», — прокомментировал мероприятие заместитель директора по ремонту и сервису МУП «Горкоммунхоз» Марсель Шафиков.
Такая весенняя акция была проведена впервые. Но, по словам организаторов, они рады, что смогли подарить предпраздничное настроение представительницам прекрасной половины человечества.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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