В Челнах пассажиркам общественного транспорта вручали тюльпаны

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Сегодня в Набережных Челнах прошла необычная акция. Водители больших автобусов и сотрудники предприятия «Горкоммунхоз» поздравили пассажирок общественного транспорта с предстоящим 8 Марта.

С теплыми пожеланиями сотрудники вручили 600 тюльпанов представительницам прекрасного пола — ровно столько было весенних букетиков из одного цветка. По оценке участников акции, настроение у многих пассажирок заметно улучшилось.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

«Настроение замечательное, особенно после такого приятного подарка. Так неожиданно. Хочется поблагодарить за то, что украсили день таким жестом», — отреагировали на приуроченные к празднику знаки внимания жительницы Автограда.

«Хоть сегодня идет снег, но настроение солнечное благодаря такому желтому тюльпану. Всё отлично. Спасибо большое организации за то, что не обделили женскую половину населения и подарили такие прекрасные цветы», — заметили челнинки.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Тюльпаны вручали не только в салонах автобусов большой вместимости. Дарили их и тем, кто ждал общественный транспорт, и тем, кто проходил рядом с остановками.

«Я армянка: у нас всегда так. У нас два раза в год праздник у женщин. И каждый год 8 марта и 7 апреля (7 апреля в Армении отмечается День материнства и красоты — именно в эту дату Армянская аполстольская церковь празднует Благовещение — прим. Т-и) мы всегда получаем такие цветы на улицах. А теперь я в Челнах, и спасибо за то, что здесь тоже бывает так», — рассказала одна из женщин.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

«В преддверии Международного женского дня решили организовать акцию и порадовать наших женщин, подарив яркие цветы, чтобы у них было яркое настроение, чтобы они улыбались, смеялись, никогда не унывали», — прокомментировал мероприятие заместитель директора по ремонту и сервису МУП «Горкоммунхоз» Марсель Шафиков.

Такая весенняя акция была проведена впервые. Но, по словам организаторов, они рады, что смогли подарить предпраздничное настроение представительницам прекрасной половины человечества.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова