На потерпевшем крушение самолете в Вашингтоне могли находиться российские фигуристы

Фигуристы и бывшие российские тренеры могли находиться на борту разбившегося в Вашингтоне самолета Bombardier CRJ700, сообщает РИА Новости со ссылкой на спортивного агента Ари Закаряна.

«На борту были фигуристы, они летели с тренерами. Среди них были в том числе и экс-российские специалисты», – заявил Закарян агентству.

Информация о столкновении между пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 и военным вертолетом над Вашингтоном поступила утром 30 января. После столкновения самолет рухнул в реку Потомак неподалеку от аэропорта имени Рональда Рейгана.

По данным авиакомпании, на борту самолета находились 64 человека. На борту вертолета, как сообщает Reuters, было трое военных. По данным BNO News, по меньшей мере 19 тел погибших были извлечены из реки Потомак.

Три больницы вблизи округа Колумбия подтвердили, что к ним пока не поступали выжившие в результате авиакатастрофы, сообщил телеканал ABC. Спасательная операция продолжается.

UPD (10:28). Чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту самолета, разбившегося в США, сообщил РИА Новости источник.