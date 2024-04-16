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На блогера Анастасию Ивлееву составили протокол за дискредитацию ВС РФ
На Анастасию Ивлееву составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил России, ей грозит штраф, сообщили РИА Новости в суде.
Дело зарегистрировал Тверской суд Москвы. Дата рассмотрения дела пока не назначена.
Напомним, блогер Анастасия Ивлеева оказалась в центре скандала после так называемой «голой вечеринки», прошедшей в московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. Дресс-код мероприятия призывал участников быть «практически голыми». Роскомнадзор усмотрел признаки «пропаганды ЛГБТ*» на некоторых фотографиях и видеозаписях с вечеринки. Участие в вечеринке приняли также Филипп Киркоров, Анна Асти, Дима Билан, Глюкоза, Лолита Милявская.
*Экстремистская организация, запрещенная в России. В конце ноября этого года такое решение принял Верховный суд РФ.
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