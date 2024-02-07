В Казани появятся «сенсорный сад» и смотровая площадка на Большом Чайковом озере

Фото: мэрия Казани

В 2024 году в казанских парках начнут несколько новых проектов, а также продолжат реализацию уже начатых. Подробнее о том, как планируют изменить город уже в этом году, мэру Ильсуру Метшину рассказали в Институте развития города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, одним из проектов станет благоустройство Большого Чайкового озера в Ново-Савиновском районе. Участок площадью 21,4 тысячи кв. метров расположен в границах ул.Адоратского, Лаврентьева и Чуйкова — рядом с новым перинатальным центром и горбольницей №7.

Здесь появятся зона отдыха со скамьями, смотровая площадка, небольшой павильон с кофейней. Запланировано дополнительное озеленение и создание новой пешеходной связи с ул.Адоратского — входная группа расположится между перинатальным центром и храмом в честь святителя Тихона.

Второй проект — это создание сенсорного сада на бульваре по ул.Серова. Общественное пространство полностью адаптируют для людей с ограниченными возможностями. Прогулочная зона расположится на участке от мечети «Ярдэм», неподалеку от которой находится спорткомплекс для детей и взрослых с ОВЗ, до ул.Восход.

Благоустройство самого бульвара началось еще в 2023 году. Планируется, что здесь будет 12 функциональных зон. В текущем году работы затронут участок от мечети до водоема. Здесь обустроят детские игровые, спортивные зоны с адаптивными тренажерами, функциональные зоны, или сенсорный сад с «поющим камнем», полосатое зеркало, куранты, зону реабилитации и тактильную тропу. Кроме того, в парке появится событийная зона, а прогулочную оснастят шахматными столами, столиками, шезлонгами и скамьями.

Позднее благоустройство коснется территории вдоль озера, полюбоваться которым можно будет со смотровой площадкой. Откроется велодорожка с пунктом проката велосипедов для людей с ментальными нарушениями. В планах — открыть здесь и общественный огород, установить конструкции для игр с водой и построить «лесную квартиру».

Доступную среду обеспечат и информационные стенды для слабослышащих граждан, слабовидящим же поможет система радиоинформирования и звукового ориентирования.

Третий проект — выставка, посвященная истории предприятий, которая откроется в сквере 100-летия образования строительной отрасли.

Работы здесь стартовали еще в 2022 году, когда был обновлен фонтан и благоустроена территория вокруг него.

Планируется, что в 2024-м здесь обустроят зоны для тихого отдыха, занятий спортом и детскую площадку. Раскрыть название общественного пространства хотят с помощью входной группы протяженностью 20 метров и скульптуры, которая отразит смысл известной фразы «Не каждому дано так щедро жить — друзьям на память города дарить».