В Татарстане потратят почти 1 млрд рублей на комфортную городскую среду в районах

Эскиз будущего парка на Шишкинских прудах

Фото: Фонд «Институт развития городов РТ»

В Татарстане проведут масштабные работы для создания комфортной городской среды. На эти цели будет выделено более 865 млн рублей бюджетных средств, следует из информации с портала госзакупок.

Согласно первому тендеру, на мероприятия по формированию современной городской среды направят более 699 млн рублей. Средства пойдут на строительство и ремонт 34 общественных пространств, в том числе 1-й очереди парка по ул.Чайковского в Агрызе, 4-й очереди сквера «Спортивный» в Базарных Матаках, 2-й очереди Карстового озера в Верхнем Услоне, 3-й очереди Шишкинских прудов в Елабуге, парка Алтынова в Зеленодольске, культурно-рекреационного кластера «Белые горы» в Лаишево, парка экстремальных и зимних видов спорта в Мамадыше, 1-й очереди пешеходного променада по ул.Менделеева в Нижнекамске, 4-й очереди «320 ступеней к истории: вдоль Троицкой» в Тетюшах, центра «Болгар Спасский» в Болгаре и других. Завершить работы планируется до 1 ноября 2024 года.

Стоимость второй закупки превышает 166 млн рублей. В нее входят два проекта — победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2024 года. Это «Бавлы встречающие. Формирование центра города через развитие пл.Октября и ул.Пионерская с прилегающими территориями», а также «Здоровая среда — рецепт от Кукмора» — развитие территории у ЦРБ, ул.Ворошилова. Работы на них тоже должны завершиться до 1 ноября.

Заказчиком в обоих случаях выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.